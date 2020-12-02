قافلة طبية علاجية توقع الكشف على 1594 مريضا في الدقهلية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 12:51 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بقافلة علاجية مجانية لقرية جاليا الاولى مركز بلقاس، على تعليمات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية باستمرارا مسيرة القوافل الطبيه والعطاء لتقديم خدمه صحيه للمرضى بالمناطق البعيدة


تم توقيع الكشف الطبي على 1594 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة 10 عيادات متخصصة شملت 2 عياده باطنه و2 عياده اطفال وعياده جلديه وعياده جراحه
وعيادة عظام وعياده نسا وتنظيم اسره واسنان
وقد كان البيان الختامي للقافلة العلاجيه باطنة 364، أطفال 419، عظام 226،جراحة 83،جلدية 184، نساوتنظيم اسرة 171، أسنان 147 حالة

كما تم توفير 134 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء عدد 284 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 178 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة عدد 42 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 140 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم.

كما تم تحويل 13 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وتم عمل 4 قرارات نفقه الدوله وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى
قافلة طبية علاجية توقع الكشف على 1594 مريضا في الدقهلية
قافلة طبية علاجية توقع الكشف على 1594 مريضا في الدقهلية
قافلة طبية علاجية توقع الكشف على 1594 مريضا في الدقهلية
قافلة طبية علاجية توقع الكشف على 1594 مريضا في الدقهلية
قافلة طبية علاجية توقع الكشف على 1594 مريضا في الدقهلية
قافلة طبية علاجية توقع الكشف على 1594 مريضا في الدقهلية
قافلة طبية علاجية توقع الكشف على 1594 مريضا في الدقهلية
قافلة طبية علاجية توقع الكشف على 1594 مريضا في الدقهلية
قافلة طبية علاجية توقع الكشف على 1594 مريضا في الدقهلية
قافلة طبية علاجية توقع الكشف على 1594 مريضا في الدقهلية
قافلة طبية علاجية توقع الكشف على 1594 مريضا في الدقهلية
قافلة طبية علاجية توقع الكشف على 1594 مريضا في الدقهلية
قافلة طبية علاجية توقع الكشف على 1594 مريضا في الدقهلية
قافلة طبية علاجية توقع الكشف على 1594 مريضا في الدقهلية

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