رئيس جامعة الأزهر: نسعى بقوة للتحول الرقمي

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 12:49 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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التقى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة راجية طه، نائب رئيس هيئة ضمان الجودة للتعليم الأزهري، والدكتورة تحية أبو شعيشع، عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، والدكتور عطية السيد، وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث، مدير إدارة التدريب بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بفريقِ الهيئة القومية لضمان جودة التعليم قبل توجهه إلى كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة. 


وأكد رئيس الجامعة سعي الكليات دائما إلى خدمة المجتمع، جنبًا الى جنب مع العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن ذلك كان واضحًا خلال جائحة فيروس كورونا؛ حيث كان أطباء وطبيبات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم في طليعة الصفوف التى تصدت لأزمة فيروس كورونا في مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة في أسيوط والقاهرة والجيزة ودمياط، لافتًا إلى أن هناك متابعة للخطة الإستراتيجية للجامعة على أرض الواقع، ودعم منظومة التحول الرقمي في مختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم في ظل توجه الدولة الحالي، مضيفًا أنه تم عمل منصات تعليمية.


كما أضاف أن جامعة الأزهر خطت خطوات جادَّة نحو تطوير المناهج بما يتواكب مع متطلَّبات العصر.

جدير بالذكر أن كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، سبق لها أن حصلت على الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لأربع برامج دراسية، وجار الآن مراجعة برنامجين، بجانب التقدم بأربعة برامج دراسية أخرى للاعتماد خلال الفترة المقبلة، هذا وقد استقبلت الكلية الفريق المنوط به مراجعة معايير الجودة، وقد سبق هذا اللقاء لقاءات سابقة تم خلالها اللقاء المباشر مع أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطلاب، والكادر الإداري.

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