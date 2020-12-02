لأول مرة.. أكرم فريد علي شاشة "النيل للدراما" مع منى أبو الغيط الليلة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 12:44 م
بوابة الفجر
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 يطل المخرج المتميز أكرم فريد الليلة لأول مرة علي شاشة  النيل للدراما ، مع الإعلامية الكبيرة مني أبو الغيط ، في تمام التاسعة مساء ، علي الهواء مباشرة ، ببرنامج مساء الفن ، يتحدث فريد عن بداياته كمخرج مرور بالأعمال المهمة التي قدمها في مشواره سواء سينما أو تليفزيون ، من بينها " عمر و سلمي " ، " حاحا و تفاحة " ، وعائلة ميكي" ،" حماتي بتحبني " في السينما ، و في التليفزيون " ساحرة الجنوب " ، و " اللهم إني صائم " في التليفزيون.

كما يتطرق فريد للحديث عن فيلميه الجديدين " ثانية واحدة " لدينا الشربيني و مصطفي خاطر ، و الثاني " صابر و راضي " لأحمد آدم و رزان مغربي.

برنامج مساء الفن يعرض يوميا علي شاشة النيل للدراما ، من إعداد الكاتب الصحفي أشرف شرف .



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