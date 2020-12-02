تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة مان يونايتد في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفاً على نظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على ملعب " أولد ترافورد ".









ويحتل فريق ماشستر يونايتد صدارة ترتيب المجموعة الثامنة ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط.









ويأتي باريس سان جيرمان ولايبزيج في المركزين الثانيو الثالث برصيد 6 نقاط، ثم إسطنبول باشاك شهير برصيد نقطتين.









وقد جاء تشكيل بريس سان جيرمان المتوقعة لمواجهة مان يونايتد في دوري أبطال أوروبا كالآتي:-









حراسة المرمى: نافاس

خط الدفاع: باكير - كيمبيمبي - دانيلو - فلورينزي

خط الوسط: هيريرا - ماركينيوس - فيراتي

خط الهجوم: نيمار - مبابي - دي ماريا