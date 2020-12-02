تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة مان يونايتد في دوري أبطال أوروبا
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 12:44 م
غدير أحمد
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يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفاً على نظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على ملعب " أولد ترافورد ".
ويحتل فريق ماشستر يونايتد صدارة ترتيب المجموعة الثامنة ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط.
ويأتي باريس سان جيرمان ولايبزيج في المركزين الثانيو الثالث برصيد 6 نقاط، ثم إسطنبول باشاك شهير برصيد نقطتين.
وقد جاء تشكيل بريس سان جيرمان المتوقعة لمواجهة مان يونايتد في دوري أبطال أوروبا كالآتي:-
حراسة المرمى: نافاس
خط الدفاع: باكير - كيمبيمبي - دانيلو - فلورينزي
خط الوسط: هيريرا - ماركينيوس - فيراتي
خط الهجوم: نيمار - مبابي - دي ماريا