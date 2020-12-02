مسحة طبية جديدة لخماسي الأهلي المصاب بكورونا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 12:43 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
يخضع خماسي فريق النادي الأهلي المصاب بفيروس كورونا لمسحة جديدة من أجل تحديد موقفهم من العودة للتدريبات.


ويجري الأهلي اليوم مسحة كورونا لوليد سليمان وأليو ديانج وأحمد ريان وأحمد بيكهام ومحمد شريف من أجل الاطمئنان على حالتهم بعد إصابتهم بفيروس كورونا الفترة الماضية.


كما يخضع فريق النادي الأهلي لمسحة جديدة غدا الخميس قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لخوض لقاء طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.


وعبر الأهلي فريق الاتحاد السكندري في نصف النهائي حيث سيلاقي فريق طلائع الجيش في المباراة النهائية بعد تفوقه على الزمالك.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، منح الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف تدريباته يوم الخميس، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على استاد القاهرة.

أخبار تهمك

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ حوالي 13 ساعة

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بطلها مبابي

منذ حوالي 9 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 16 ساعة

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد السكندري

منذ حوالي 11 ساعة

حلا الترك ترفع دعوى قضائية ضد والدتها

منذ ساعة و 8 دقيقة

كشف حساب صالح جمعة مع الأهلي بعد رحيله عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

منذ حوالي 14 ساعة

مسحة طبية جديدة لخماسي الأهلي المصاب بكورونا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

منذ حوالي 15 ساعة

أخر التطورات في مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:22 ص

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

11:17 ص

أخر التطورات في مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

10:33 ص

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

08:15 ص

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

12:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم