محافظ بورسعيد يناقش سبل التطوير المؤسسى للمحافظة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 12:40 م
بوابة الفجر
محمد عزام
Advertisements

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، اليوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا فى إطار المبادرة الرئاسية "مصر الرقمية " ناقشا خلاله التطوير المؤسسي للمحافظة في إطار إستراتيجية مصر الرقمية، وجهود وزارة الاتصالات لاستكمال أعمال التحول الرقمى بالمحافظة، وضمان استيعاب المنظومة الرقمية، وآليات ضمان استدامة تلك الأعمال، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات والإدارات بالمحافظة.

وفى بداية اللقاء، رحب اللواء عادل الغضبان، بالمهندسة غادة لبيب، مؤكدا على فخره بالنجاح الذى حصلت عليه المحافظة، والذى كان نتيجة الجهود المثمرة لمختلف الجهات المعنية وعلى رأسهم وزارة الصحة والمالية والتخطيط والاتصالات، مشيرا إلى أننا نفخر بأن الوطن العربى بأكمله أشاد بإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد.

ووجه المحافظ الشكر لمعالى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وكافة الوزارات التى ساهمت فى جعل بورسعيد المحافظة النموذجية الأولى من خلال تطبيق مشروعات قومية عملاقة تتم للمرة الأولى وأهمها مشروع التحول الرقمى ومشروع التأمين الصحى الشامل، متطرقا للحديث عن مدى الاختلاف الذى شهدته محافظة بورسعيد بعد التطور الهائل فى المنظومة الصحية وتحقيق مستوى الرضا لدى المواطنين.

وخلال اللقاء، أعرب المحافظ عن فخره بكون بورسعيد المحافظة الأولى التى أنشأت إدارة للتحول الرقمى يديرها كوادر شبابية، لافتا أن الاعتماد على العناصر الشبابية كان من الأسباب الرئيسية فى نجاح المحافظة والإشادة بها فى الوطن العربى.

ومن جانبها، قدمت المهندسة غادة لبيب التهنئة لأبناء المحافظة، لاختيار محافظة بورسعيد أفضل محافظة فى الوطن العربى، مؤكده أن هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون المستمر بين مؤسسات الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ عملية التطوير المؤسسي والتحول الرقمي لديوان عام المحافظة والمديريات التابعة، مشددًا على أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتسهيل الإجراءات والمعاملات الحكومية للمواطنين، بالسرعة والجودة ومستوى الكفاءة المناسبة، مع التصدي لكل أوجه الانحرافات أو الفساد في منظومة العمل الحكومى بالمحافظة.

وخلال الاجتماع استعرضت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي خطة تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بديوان عام المحافظة والمديريات التابعة لاسيما الخدمية منها، مؤكدة على حرص القيادة السياسية على تطوير الجهاز الإداري للدولة باستخدام تقنيات التحول الرقمي ومفاهيمه بما يساهم في تحسين الأداء الحكومي، ويعظم من رضاء المواطنين.

وكشفت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي عن تنفيذ عدد من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية في مجال أساسيات التحول الرقمي للعاملين بالديوان العام للمحافظة في إطار مبادرات الثقافة الرقمية التي أطلقتها وزارة الاتصالات.

وأوضحت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي على وجود تعاون فعال بين الوزارة والمحافظة لتطوير منظومة عمل المحافظة من خلال تعزيز الثقافة الرقمية ودعم الشمول الرقمي لمواطني المحافظة بما يساهم في الوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي، معلنة إطلاق مبادرة شباب مصر الرقمية لتأهيل حديثي التخرج للوظائف الرقمية الجديدة.
محافظ بورسعيد يناقش سبل التطوير المؤسسى للمحافظة
محافظ بورسعيد يناقش سبل التطوير المؤسسى للمحافظة
محافظ بورسعيد يناقش سبل التطوير المؤسسى للمحافظة
محافظ بورسعيد يناقش سبل التطوير المؤسسى للمحافظة
محافظ بورسعيد يناقش سبل التطوير المؤسسى للمحافظة
محافظ بورسعيد يناقش سبل التطوير المؤسسى للمحافظة
محافظ بورسعيد يناقش سبل التطوير المؤسسى للمحافظة
محافظ بورسعيد يناقش سبل التطوير المؤسسى للمحافظة

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد السكندري

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

منذ حوالي 14 ساعة

كشف حساب صالح جمعة مع الأهلي بعد رحيله عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

حلا الترك ترفع دعوى قضائية ضد والدتها

منذ ساعة و 11 دقيقة

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ حوالي 13 ساعة

مسحة طبية جديدة لخماسي الأهلي المصاب بكورونا

منذ أقل من ساعة

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بطلها مبابي

منذ حوالي 9 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 16 ساعة

أخر التطورات في مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:22 ص

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

11:17 ص

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

08:15 ص

أخر التطورات في مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

10:33 ص

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

12:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم