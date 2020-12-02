جمعية الأطرش تحتفل بذكرى وفاة الشحرورة السبت المقبل

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 12:35 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تحتفل جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، بذكرى وفاة الشحرورة الفنانة "صباح"، التى توافق ٢٦ نوفمبر عام ٢٠١٤، وذلك فى السابعة من مساء يوم السبت ٥ ديسمبر الجارى، فى قاعة احتفلات أولاد العم بالجيزة .

يتحدث فيها الفنان عادل السيد عن الصداقة التى جمعت بين فريد الأطرش وصباح، أثناء تلحين أغنية حبيبة أمها، وأغنية أكلك منين يابطة، وغيرها من المواقف بينهما .

كما يتضمن برنامج الحفل باقة من الفقرات الغنائية يقدمها المطربة هناء عبد العظيم، والمطربة هبة الخولي والمطربة رجاء مصطفي، وكوكبة أخرى من المطربين، ويلقى عدد من الشعراء أحدث قصائدهم فى حب الشحرورة والموسيقار فريد أطرش .

يذكر أن الفنانة صباح قدمت ٩٥ فيلما، شاركت البطولة فيهم مع كبار نجوم الفن منهم فريد الأطرش وفريد شوقي وأنور وجدي ومحمد فوزي وعبد الحليم حافظ وحسين فهمي وعمر خورشد، كما غنت ٢٥ أغنية من ألحان الغائب الحاضر فريد الأطرش، وشاركته بطولة ٣ أفلام هم "بلبل افندى، لحن حبي، أزاي أنساك"  .



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