وزيرة التخطيط: الزيادة السكانية من أهم التحديات أمامنا (فيديو)

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 12:35 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن رغم الجهود التي تبذلها الحكومة إلا أن مازال هناك تحديات علينا جميعًا مواجهتها وخلق فرص للعمل والتنمية في المستقبل من هذه التحديات.

وأضافت "هالة السعيد"، خلال كلمتها نيابة عن رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن زيادة معدل النمو السكاني من أهم التحديات التي نواجهها، ففي حال ثبات معدل النمو السكاني الحالي والبالغ 2.5 % سيصل سكان مصر لـ 132 مليون نسمة في 2030، مشيرة إلى أن مصر تتزايد سنويًا بحجم دولة حيث أن هناك دول يبلغ عدد سكانها 2.5 مليون مواطن.

وتابعت وزيرة التخطيط، أنه لا بد أن يكون هناك توازن بين الزيادة السكانية والموارد الطبيعية، حيث أن الزيادة السكانية تلتهم نتائج وثمار النمو الاقتصادي، وتهدد بالضغوط والتحديات، وتؤدي لتراجع العائد من جهود التنمية، وتشكل تأثير سلبي على معدلات التشغيل ومعدلات شعور المواطن بتحسن جودة الحياة، ويصعب معها مواجهة البطالة، ولذا تعمل الدولة المصرية على ضبط معدلات النمو السكاني والاهتمام بالخصائص السكانية من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة والأنشطة الشبابية.

وتنعقد فعاليات قمة مصر الاقتصادية، اليوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر 2020، وذلك للعام الثاني على التوالي، وتحت رعاية مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي.

ومن المتوقع أن تستقبل القمة هذا العام، أكثر من 20 متحدث من الخبراء وقادة الرأي بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك لمناقشة الفرص الاقتصادية في مصر ما بعد أزمة "كورونا" في عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالإقتصاد المصري ككل.

وتناقش القمة أبرز القضايا التي تتعلق بالإقتصاد المصري ومن المقرر أن تشهد عقد 3 جلسات متخصصة، أولها هي القطاع البنوك والاستثمار وذلك من خلال تسليط الضوء على دور البنوك في مساندة الاقتصاد المصري خلال أزمة كوفيد-19، وتناقش الجلسة الثانية دور القطاع العقاري الذي أثبت فعاليته كأحد أقوى القطاعات صمودًا وثباتًا خلال أزمة كورونا، بينما تستعرض الجلسة الثالثة "جلسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" مدي استعداد البنية التحتية لخطة التحول الرقمي في مصر في أعقاب أزمة كورونا، والذي بات أحد المحاور الرئيسية في خطة الحكومة المصرية.

كما ستحظى القمة بجلسة افتتاحية هامة تستعرض من خلالها الحكومة المصرية اخر التطورات في الاقتصاد المصري في قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يليها كلمة للمهندس يحيي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وستُختَتم الجلسة الافتتاحية بكلمة للأستاذ ايمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادي.

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