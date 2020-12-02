قبل انتهاء المهلة الزمنية.. الداخلية تُهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني وكذا استبدال اللوحات القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، وأرقام)، دون الانتظار موعد الفحص أو الترخيص، وذلك خلال المهلة المُحددة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2020، وعقب انتهاء المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتيسيرًا على المواطنين يستمر العمل بواحدت المرور على مستوى الجمهورية حتى الثامنة مساءً لإجراءات تثبيت الملصق الإلكترونى فقط، وحتى إنتهاء المهلة، وقد تم توفير كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة للإنتهاء من المنظومة فى المهلة المحددة.

ويأتي ذلك فى إطار سعى وزارة الداخلية نحو تطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة تهدف إلى تحقيق الإنضباط على الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية.

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