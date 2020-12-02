هيئة الدواء تكشف حقيقة نقص أدوية الأمراض المزمنة بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف المركز الإعلامى التابع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء حقيقة المنشور المتداول بشأن وجود نقص في أدوية الأمراض المزمنة بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقد تواصل المركز مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي نقص في أدوية الأمراض المزمنة بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشددت الهيئة على توافر جميع الأدوية بما فيها أدوية الأمراض المزمنة بكافة المستشفيات سواء الحكومية أو التأمين الصحي، وأن مخزونها الاستراتيجي آمن ومُطمئن تمامًا، حيث يتم التنسيق مع هيئة الشراء الموحد لتوفير أي نواقص من الأدوية أو المستلزمات الطبية، مُشيرةً إلى تكثيف الحملات الرقابية على جميع منافذ صرف وبيع الأدوية، وذلك حرصًا من الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من الأدوية.

وفي سياق متصل، تعمل الهيئة حاليًا من خلال استراتيجية استباق الأحداث والتنبؤ المبكر بنواقص الأدوية، ويتم ذلك من خلال متابعة مخزون الأدوية الهامة والحيوية كمجموعات أدوية (الأنسولين – الضغط – الرعاية - الطوارئ - السكر – الأورام - صبغات الأشعة -الشلل الرعاش - مشتقات الدم - المناعة - المحاليل الوريدية - التخدير - أدوية علاج أعراض فيروس كورونا)، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي، وكذلك المستشفيات الحكومية من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
 
هيئة الدواء تكشف حقيقة نقص أدوية الأمراض المزمنة بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل
هيئة الدواء تكشف حقيقة نقص أدوية الأمراض المزمنة بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل

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