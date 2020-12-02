روسيا تسجل 25345 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 12:16 م
روسيا
روسيا
وكالات
Advertisements

رصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي، عن 25345 إصابة جديدة بالعدوى خلال آخر 24 ساعة (مقابل 26402 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 25 نوفمبر عندما تم تسجيل 23675 إصابة.

 

وبحسب قناة روسيا اليوم، تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (5191 إصابة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3684 إصابة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 20.2% من المرضى الجدد.

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 589 حالة وفاة، مقابل 569 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 26882 مريضا للشفاء.

 

وقد وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة، إلى مليونين و347401 إصابة مؤكدة منها 41053 حالة وفاة و475999 حالة نشطة ومليون و830349 حالة شفاء.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا روسيا إصابات كورونا

أخبار تهمك

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 8 دقيقة

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بطلها مبابي

منذ حوالي 8 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

منذ حوالي 13 ساعة

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ ساعتين

تشكيل برشلونة المتوقع أمام فيرينكفاروس في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

منذ حوالي 7 ساعات

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد السكندري

منذ حوالي 10 ساعة

كشف حساب صالح جمعة مع الأهلي بعد رحيله عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

أخر التطورات في مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

منذ أقل من ساعتين

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:22 ص

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

11:17 ص

أخر التطورات في مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

10:33 ص

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

08:15 ص

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

12:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم