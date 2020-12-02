روسيا تسجل 25345 إصابة جديدة بكورونا

رصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي، عن 25345 إصابة جديدة بالعدوى خلال آخر 24 ساعة (مقابل 26402 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 25 نوفمبر عندما تم تسجيل 23675 إصابة.

وبحسب قناة روسيا اليوم، تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (5191 إصابة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3684 إصابة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 20.2% من المرضى الجدد.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 589 حالة وفاة، مقابل 569 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 26882 مريضا للشفاء.

وقد وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة، إلى مليونين و347401 إصابة مؤكدة منها 41053 حالة وفاة و475999 حالة نشطة ومليون و830349 حالة شفاء.



