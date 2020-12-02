وفد من كليتي الهندسة والفنون التطبيقية جامعة القاهرة يتفقد مشروعات مدينة"العلمين الجديدة"

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 12:12 م
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
أحمد الشيخ
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صرح المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، بأنه تم استقبال وفد من  أساتذة وطلاب كليتي الهندسة والفنون التطبيقية بجامعة القاهرة، للتعرف على أهم  المشروعات  والإنشاءات التى تم وجارٍ تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، لتنمية الشعور بالفخر والاعتزاز والانتماء لديهم.

 

واصطحب رئيس الجهار، الوفد الجامعي، فى جولة  تفقدية للممشى السياحى، والأبراج الشاطئية المطلة على البحر، و الحي اللاتيني وميدان المسلة،  ومقر مجلس الوزراء وغيرها من المشروعات، حيث أبدى الوفد إعجابه الشديد بما تم تنفيذه من أعمال.

 

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن  الطلاب استمعوا إلى شرح مفصل حول المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، وخطة التنمية بها، كما التقوا بالمهندسين وأعضاء المكاتب الاستشارية بالمشروعات، وأشادوا بالجهد المبذول لما رأوه من حجم الإنجاز.

 

وأوضح المهندس أسامة عبدالغني، أن الهدف من تنظيم الزيارات لطلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية، للمشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها على أرض مصر حالياً، ومنها مشروعات يتم تنفيذها لأول مرة، مثل الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، هو إكساب الطلاب خبرات عملية، وبناء جيل من المهندسين المتميزين فى كافة المجالات، من أجل الاعتماد عليهم فى استمرار النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حالياً.

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مدينة العلمين كلية الهندسة طلاب كلية الهندسة والفنون التطبيقية يزرون مدينة العلمين

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