برلماني: وزير التموين قادر على تنفيذ التكليفات الرئاسية لتحديث منظومة المخابز

Advertisements

أكد النائب أحمد حلمي الشريف، عضو مجلس النواب أهمية القضايا التي ناقشها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لمتابعة ملف تحديث منظومة المخابز على مستوى الجمهورية.



وأعرب " الشريف " فى بيان له اصدره اليوم فى قدرة الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية على الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بكل حرفية ومهنية وفى توقيتات قياسية خاصة بعد استعراض " المصليحى " خلال الاجتماع المراحل المختلفة، لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها حوالي ٢٨ ألف مخبز، ومخطط الوزارة لرفع كفاءتهم، وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار بالتعاون مع الجهات المعنية.



ووجه النائب التحية والتقدير للرئيس السيسى على تكليفاته المهمة والتى وجه فيها الحكومة بالاسراع فى اتخاذ الخطوات التنفيذية لتحديث كافة جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية، أخذًا في الاعتبار تعامل هذه المنظومة الحيوية مع قطاع عريض من المواطنين، مما يستلزم ضمان الصحة الغذائية وتحسين جودة الانتاج واستخدام الطاقة النظيفة وتكليفه للحكومة بتسهيل الإجراءات وتوفير تسهيلات تمويلية للتوسع في تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك مواكبةً لجهود الدولة لترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية المتمثلة في الغاز الطبيعي.



تجدر الاشارة الى أن الرئيس السيسى اطلع ايضًا خلال الاجتماع على مخطط تطوير شركتي «قها» و«إدفينا» للصناعات الغذائية من حيث الدراسة الاستثمارية المتوقعة للمشروع، والجدول الزمني، والتكلفة المالية الإجمالية، والهيكل التنظيمي المقترح، وتطوير خطوط الإنتاج، وذلك بالاستعانة بالخبرات الأجنبية العريقة في مجال الصناعات الغذائية، بهدف استعادة الإنتاج المتميز للشركتين، وتعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلي، وزيادة قدراتهما التنافسية والتصديرية.