ضبط 4354 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 12:07 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط ٤٣٥٤ مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(٢١٢٢) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(١١٢) مخالفة السير بدون تراخيص ٩) دراجات نارية مخالفة، و(١٥) مخالفة موقف عشوائى، و(٢٦) مخالفة شروط الترخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

نشرة مرور "الفجر": انتظام الحركة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات بالمحاور.


وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

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