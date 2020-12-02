أمن القليوبية: فتاة بنها المتغيبة مرت بحالة نفسية.. والعثور عليها بالإسماعيلية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة تغيب الفتاة منار أحمد عبد المنعم الطالبة بجامعة بنها والتي تغيبت منذ منتصف الشهر الماضي حيث تبين مرورها بحالة نفسية افقدتها النطق وتبين تواجدها لدى أحد الأسر بمحافظة الإسماعيلية التي عثرت عليها بهذه الحالة.

وتحرر محضر بالواقعة وتسلمت الاسرة ابنتها مع التعهد بحسن رعايتها.

كان والد الفتاة قد تقدم ببلاغ إلي جهات الأمن بغختفاء أبنته منار منذ يوم 14 من شهر نوفمبر الماضى مؤكدا انه حدث قبيل غختفائها مشكله بينها وبين والدتها بسبب رسوبها في أحد الإمتحانات بالكلية.

وتشكل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية وخلال جهود البحث أبلغ والد الفتاة عن عودة ابنته.

وكشفت التحقيقات ان الأب تلقى اتصال من ابنته تخبره أنها متواجدة بمنطقة القنطرة التابعة لمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور ذهب إليها هو وشقيقها.

كما تبين أن المتغيبة كانت مقيمة لدي إحدي الأسر هناك بعد أن عاتبتها والدتها على ما حدث لها العام الجامعى الماضى ورسوبها بالنتيجة النهائية وانها استقلت القطار إلى الإسماعيلية، وهى بحالة نفسية سيئة وتبكى.

وأشارت التحقيقات، إلى انه أحدي الاسر عثرت عليها وأقامت برفقتهم وهى بحالة سيئة أفقدتها القدرة على الكلام فقاموا على رعايتها رعاية تامة حتى استردت وعيها وعلى الفور تواصلت مع اسرتها واجهزة الأمن وأخبرتهم بمكان وتم إعادتها للقليوبية.
 
وتقدمت اسرة الطالبة بالشكر لأجهزة الأمن ولكل من ساهم في عملية البحث طوال فترة تغيبها

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