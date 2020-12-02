ضبط 8 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (8 أشخاص) حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل وكالة خشب كائنة بدائرة القسم، وعثر بداخلها على حفرة (بقطر 20 متر وعمق 5 أمتار ) والأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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