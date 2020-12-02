ضبط فتاة لإنشائها حسابات عبر الإنترنت لممارسة الأعمال المنافية للآداب



وبمواجهتها أقرت بنشاطها المؤثم على النحو المشار إليه وضُبط بحوزتها (هاتف محمول - إسطوانة مدمجه "CD" محمل عليها مجموعة من فيديوهات المتهمة يؤكد نشاطها المؤثم).





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي قيام إحدى الفتيات بإنشاء العديد من الحسابات على أحد التطبيقات الإلكترونية على شبكة الإنترنت وقيامهما من خلال تلك الصفحات بعمل بث مباشر لمقاطع فيديو منافية الآداب مع متابعتها مقابل حصولها على مبالغ مالية.وتم عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وتبين إنها (بدون عمل –مقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة – لها معلومات جنائية).