يحل برشلونة ضيفًا على نظيره وفيرينكفاروس المجري في المباراة التي ستُقام مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.









ويتصدر البلوجرانا المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، فيما يتذيل الفريق المجرى المجموعة برصيد نقطة واحدة.









ويأتى يوفينتوس الإيطالى ودينامو كييف الأورانى المراكز الثانى والثالث على التوالى، برصيد 9 نقاط للسيدة العجوز، ونقطة واحدة للفريق الأوكرانى.









وجاء تشكيل برشلونة المتوقع أمام فيرينكفاروس في دوري أبطال أوروبا كالآتي:-









حراسة المرمى: نيتو.

خط الدفاع: ديست، مينجويزا، لينجليه، ألبا.

خط الوسط: دي يونج، بيدي، ديمبلي.

خط الهجوم: جريزمان، ترينكاو، برايثوايت