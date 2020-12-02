ميدو: فضل وعبدالله لديهما قناعة تامة بأنَّهما أنهيا مهمتهما على أكمل وجه

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:58 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن محمد فضل وأحمد عبدالله عضوا اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم السابقين، لديهم اقتناع بأنهما أتما عملهما على أكمل وجه قبل الرحيل.


وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار "فضل وعبدالله لديهما قناعة تامة بأنَّهما أنهيا مهمتهما على أكمل وجه، لذلك فضلا الرحيل عن اللجنة الخماسية في التوقيت الحالي".


وتابع، "اللجنة الثلاثية المُكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري ستستمر في عملها، في الأغلب لما بعد الأولمبياد".

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