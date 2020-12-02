نجوى كرم تعلن عن تأييدها لـ حقوق المثليين

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أكدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم أنها تؤيد إعطاء الحقوق الكاملة للمثليين والمثليات، وذلك بعدما

حلت كضيفة مع الإعلامي جعفر عبد الكريم.



ووجه جعفر لها خلال اللقاء سؤالًا لها، قال فيه :"هل تؤيدين إعطاء المثليين والمثليات حقوقهم الكاملة"، وأجابت نجوى قائلة:"أكيد، هي دي حريتهم وحياتهم، كلهم حرين بتصرفاتهم".



وفي سياق آخر، شاركت نجوى كرم مؤخرًا كعضوة لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس سينيور"، مع الفنان هاني شاكر، سميرة سعيد، ملحم زين، كما أنها تستعد لإحياء حفلاً غنائيًا ضخمًا خلال شهر يناير المقبل.