ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:57 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى، وجود صفحة بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يُبدى من خلالها المعلن إستعداده لتسهيل الأعمال المنافية للآداب بكافة صورها وأشكالها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط كلًا من (منشئ الصفحة "بدون عمل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالأسكندرية، له معلومات جنائية - زوجته، مقيمة بذات العنوان)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الآثم وتسهيل وعرض المتهمة الثانية "زوجته" على عملائه لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت وقيامه بإنشاء الصفحة المشار إليها لذات الغرض، وبمواجهة المتهمة الثانية أيدت ما جاء بأقوال المتهم الأول على النحو المشار إليه، وعثر بحوزتهم على (2هواتف محمولة أحدهما خاص بالمتهم الأول يحتوى على عدد من الرسائل والمحادثات الداله على النشاط الآثم - مبلغ مالى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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