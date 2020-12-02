رئيس الوزراء التونسي يطالب بفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج المتوقفة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:55 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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طالب رئيس الوزراء التونسي هشام المشيني، اليوم الأربعاء، وزراء الدفاع والداخلية والعدل ببسط سلطة القانون والتدخل لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج المتوقفة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

سجلت وزارة الصحة التونسية، اليوم الثلاثاء، 41 وفاة و518 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وفي تقرير لوزارة الصحة التونسية، قالت فيه إن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس وصل إلى 3260.

 

وأوضحت الصحة التونسية، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 96769 إصابة، لافتة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 70851 حالة.

 

وأضافت الصحة التونسية: "يتم حاليا التكفل بـ1450 مصابا بفيروس كورونا بالمستشفيات"، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 295 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص، في حين يخضع 122 مصابا إلى التنفس الاصطناعي بالقطاعين.

 

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