وحدة القياس والتقويم بـ"تربية الإسكندرية" تنظم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس

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نظمت وحدة القياس والتقويم بكلية التربية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مجموعة دورات تدريبية تستهدف التنمية المهنية لاعضاء هيئة التدريس في جميع الاقسام الاكاديمية وكذلك الهيئة المعاونة.



وصرح الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية، أن هذه الدورات تأتى تدعيمًا لسياسة تفعيل التعلم عن بعد عبر تطبيق Microsoft teams تماشيًا مع الاجراءات والتدابير الاحترازية التي تتبعها الدولة ومؤسساتها لمواجهة جائحة كورونا، وتمت في الفترة من 1111 2020 إلى 1 12 2020 تحت إشراف د. نرمين الدفراوي المدير التنفيذي لوحدة القياس والتقويم، وتضمنت التدريب على كيفية إستخدام برامج بنوك الاسئلة، وصياغة مفردة الإختبار على مستويات معرفية عقلية مختلفة وكذلك على الاختبارات الالكترونية.