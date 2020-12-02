شيرين رضا تعلن خوضها الماراثون الرمضاني وتُعلق:"هنعمل حاجة غريبة السنة دي"

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:42 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أكدت الفنانة شيرين رضا على مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلال حكاية "فرق توقيت" التي تم عرضها ضمن أحداث مسلسل "نمرة اتنين"، وهو من إخراج هادي الباجوري.

وتحدثت شيرين رضا خلال لقائها مع برنامج "mbc trending" عن فرق التوقيت في حياتها، مُضيفة:" أكيد فيه فرق توقيت في كل حاجة في حياتنا، بنوصل بدري كتير، وبنوصل متأخر كتير وبيضيع علينا حاجات، وأنا شايفة إنه بالرغم إنه بيضيع علينا حاجات إلا إن الحاجة الحلوة هتيجي مهما حصل".

وأشارت شيرين رضا أن أصعب شيئًا واجهها أثناء تصوير حكاية "فرق توقيت"، هو إصابتها عندما
كانت تهبط من الرصيف الذي يتواجد أمام بيت والدها ووالدتها، وأن ذلك تسبب في كسر قدمها،
مشيرة إلى أن التصوير تم في لوكيشن واحد فقط، وهو داخل السيارة، وكان ذلك بمثابة اختبار لهم، موضحة أنها تثق جيدًا في المخرج هادي الباجوري، وأنه عندما يعرض عليها دور ما بالفعل يكون مناسب لها ولشخصيتها.

وأضافت شيرين رضا أن تفضل العمل مع الفنان ماجد الكدوانى، ووصفته بالكوميديان العظيم والممثل البارع، لافتة إلى أنها تتعلم منه، مُضيفة أن تجربة مسلسل "نمرة اتنين"سوف تحقق نجاحًا كبيرًا، وذلك لاختلاف حكايات كل شخصية، ولاختلاف رؤى كل مخرج؛ لأن ذلك يجعل المشاهد لا يمل، وأنها شعرت بسعادة كبيرة عندما شاهدت ابنتها حلقتها وأُعجبت بها.

وانهت شيرين رضا كلامها، بالحديث عن مسلسلها الرمضاني المقبل، قائلة:"هنعمل حاجة غريبة السنة دي، أعتقد إن كل فنان بيبقى نيته إنه ميشاركش في رمضان لأنه بيبقى عمل مرير وصعب، بس لما بيجي حاجة غريبة زي اللي جاتلي السنة دي فادعولي، أنا بدور على الدور الحلو، ومبيهمنيش البطولة".

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