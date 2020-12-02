"ميكنة الإدارة والمشاركة الإجتماعية".. ورشة عمل للقابضة للمياه في الإسكندرية (صور)

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:35 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورشة عمل بشركة مياه الشرب بالإسكندرية بمحطة المنشية 2 وذلك لمراجعة الإجراءات التطبيقية للبرنامج الموحد على مستوى الشركات التابعة برنامج Drop بهدف ميكنة الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية وفقا لتوجة الدولة بالتحول الرقمي والاستغناء عن الإجراءات الورقية.
 
ويأتى ذلك فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة نحو التحول الرقمى وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن البرنامج الذى تم تنفيذه بالتعاون مع اليونيسيف يساعد مديرى وإخصائى التوعية بالشركة القابضة وشركاتها التابعة فى تنفيذ خطة العمل بشكل أكثر احترافية، مع سهولة المتابعة والتقييم لكافة خطط التوعية سواء المرور الميدانى أو استقصاءات الرأى.
 
ورحب المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب بالاسكندرية بالحضور من الشركة القابضة وممثل منظمة اليونيسيف وممثلي شركة نهر للبرمجة والحضور من الشركات التابعة.
 
وأثنى على الجهود المبذولة من الشركة القابضة لتحقيق رؤية الدولة في التحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي.
"ميكنة الإدارة والمشاركة الإجتماعية".. ورشة عمل للقابضة للمياه في الإسكندرية (صور)
"ميكنة الإدارة والمشاركة الإجتماعية".. ورشة عمل للقابضة للمياه في الإسكندرية (صور)
"ميكنة الإدارة والمشاركة الإجتماعية".. ورشة عمل للقابضة للمياه في الإسكندرية (صور)
"ميكنة الإدارة والمشاركة الإجتماعية".. ورشة عمل للقابضة للمياه في الإسكندرية (صور)
"ميكنة الإدارة والمشاركة الإجتماعية".. ورشة عمل للقابضة للمياه في الإسكندرية (صور)
"ميكنة الإدارة والمشاركة الإجتماعية".. ورشة عمل للقابضة للمياه في الإسكندرية (صور)
"ميكنة الإدارة والمشاركة الإجتماعية".. ورشة عمل للقابضة للمياه في الإسكندرية (صور)
"ميكنة الإدارة والمشاركة الإجتماعية".. ورشة عمل للقابضة للمياه في الإسكندرية (صور)
"ميكنة الإدارة والمشاركة الإجتماعية".. ورشة عمل للقابضة للمياه في الإسكندرية (صور)
"ميكنة الإدارة والمشاركة الإجتماعية".. ورشة عمل للقابضة للمياه في الإسكندرية (صور)

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