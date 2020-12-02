اقتصادية قناة السويس: إجمالي الاستثمارات حتى الآن 18 مليار دولار

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قال يحيي زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها بالمنطقة حتى الآن بلغت 18 مليار دولار من خلال الدولة لتهيئة المرافق وعمل تجهيزات البنية التحتية بشكل مباشر لخدمة المنطقة الاقتصادية أو استثمارات قامت بها الشركات.



وأضاف "زكي"، خلال كلمته بقمة مصر الاقتصادية، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أننا ننشد مضاعفة هذه الاستثمارات خلال الـ 5 سنوات المقبلة، موضحًا أن هناك 3 مشغلين للموانئ و250 شركة عاملة بالمنطقة الاقتصادية، وفرت ما يقرب من 100 ألف فرصة عمل.



وتابع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء العين السخنة من أكبر موانئ مصر من حيث المساحة وهناك مخطط عام لتطويره، لرفع قيمة الميناء وتعظيم الفرص الاستثمارية به، إلى جانب تطوير ميناء الأدبية وميناء العريش وميناء بورسعيد أول ميناء في مصر يتبع الاستدامة ويكون شكله اخصر بشكل دائم، وأصبح من الموانئ المصنفة عالمية، موضحًا أن هناك خطط طموحة لتطوير سيناء بكافة المعايير والمحاور، وميناء العريش له دور محوري في خدمة سيناء والصناعات القائمة فيها بشكل مباشر.





وتنعقد فعاليات قمة مصر الاقتصادية، اليوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر 2020، وذلك للعام الثاني على التوالي، وتحت رعاية مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي.



ومن المتوقع أن تستقبل القمة هذا العام، أكثر من 20 متحدث من الخبراء وقادة الرأي بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك لمناقشة الفرص الاقتصادية في مصر ما بعد أزمة "كورونا" في عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالإقتصاد المصري ككل.



وتناقش القمة أبرز القضايا التي تتعلق بالإقتصاد المصري ومن المقرر أن تشهد عقد 3 جلسات متخصصة، أولها هي القطاع البنوك والاستثمار وذلك من خلال تسليط الضوء على دور البنوك في مساندة الاقتصاد المصري خلال أزمة كوفيد-19، وتناقش الجلسة الثانية دور القطاع العقاري الذي أثبت فعاليته كأحد أقوى القطاعات صمودًا وثباتًا خلال أزمة كورونا، بينما تستعرض الجلسة الثالثة "جلسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" مدي استعداد البنية التحتية لخطة التحول الرقمي في مصر في أعقاب أزمة كورونا، والذي بات أحد المحاور الرئيسية في خطة الحكومة المصرية.



كما ستحظى القمة بجلسة افتتاحية هامة تستعرض من خلالها الحكومة المصرية اخر التطورات في الاقتصاد المصري في قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يليها كلمة للمهندس يحيي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وستُختَتم الجلسة الافتتاحية بكلمة للأستاذ ايمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادي.

