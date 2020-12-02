وسائل إعلام ليبية: سماع دوي انفجار جنوب شرق مصراتة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:33 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجار في "سوق الإثنين" جنوب شرق مصراتة جراء صاروخ.

 

وقد أعلنت مصادر ليبية، في وقت سابق، عن وقوع انفجار كبير في موقع بمنطقة جنزور غرب طرابلس.

 

 ورجحت المصادر الليبية، أن الانفجار الذي وقع داخل مخزن ذخيرة لإحدى المجموعات المسلحة في المنطقة.

 

وكانت عدة مصادر طبية وعسكرية، أكدت أن انفجار سيارة مفخخة استهدف أسراً نازحة من درنة عبر المحور الغربي للمدينة، فيما يحرز الجيش الليبي تقدماً في تطهير المدينة مما يسمي مجلس شوري مجاهدي درنة وضواحيها.

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