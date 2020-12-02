تحركات إخوانية مشبوهة عالميًا.. الشائعات والفبركة نهج الإرهابية

انتقاد الأوضاع الحقوقية



تدعي جماعة الإخوان الإرهابية، زورًا وبهتانًا، الأكاذيب والشائعات بشأن الدولة المصرية، لعل أحدثها؛ الإدعاء بشأن تدهور الحالة الصحية للنزيلة هدى عبدالمنعم عبدالعزيز.



وتأتي تلك الأخبار ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب لتأليب الرأى العام في محاولة لحصول عناصر الجماعة المودعين على ذمة قضايا على امتيازات غير مستحقة قانونًا.



المطالبة بالإفراج عن المساجين



ولم تكف ادعاءات الجماعة الإرهابية الباطلة، بشأن الأحكام الصادرة ضد قياداتها المحبوسين على ذمة قضايا إرهابية في مصر، وصدرت بحق البعض منهم أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، حيث تطالب بالإفراج عنهم رغم قضاياهم الإرهابية.



الاستقواء بالخارج



وتستقوى جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، لضرب الاستقرار بمصر وتهديد العلاقات والتحريض ضدها بتدويل قضايا مفبركة عن حقوق الإنسان، ولكن دائمًا ما تبوء بالفشل.



وتوطد الإخوان، علاقاتها ببعض الاستخبارات الأجنبية، لحثهم على دعم التنظيم في مختلف فروعه عالميا، في ظل نبوذهم بين الدول الأوروبية.

لم تتوقف جماعة الإخوان الإرهابية، لحظة في مساعيها لتشويه صورة الدولة المصرية في المحافل الدولية، بالترويج للشائعات والأكاذيب حول أوضاع السجون من أجل الإفراج عن قياداتها المحبوسة على ذمة قضايا عنف وتخريب، ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل.ويرصد "الفجر"، تحركات جماعة الإخوان الإرهابية الخبيثة في المحافل الدولية للإساءة للدولة المصرية ولكن دون جدوى.