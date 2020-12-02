وزيرة التخطيط: 595 مليار جنيه استثمارات بجميع القطاعات في 2020

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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الحكومة المصرية اتخذت سياسات استباقية في مواجهة كورونا وصفت بأنها الأفضل في إفريقيا والشرق الأوسط.



وأضافت "هالة السعيد"، خلال كلمتها نيابة عن رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مصر وضعت استراتيجية للتنمية المستدامة 2030 لتحقيق التنمية الشاملة، مشددة على أن القطاع الخاص شريك أساسي في خطط التنمية.



وتابعت وزيرة التخطيط، أن الاجراءات الاستثنائية لمواجهة كورونا مع استمرار عجلة النشاط الاقتصادي هو توازن وتحد كبير نجحت في تحقيقه الدولة المصرية



وأوضحت هالة السعيد، أن حجم الاستثمارات خلال عام 2020 بلغت 595 مليار جنيه النصيب الأكبر منها لقطاعي الصحة والتعليم.



وتنعقد فعاليات قمة مصر الاقتصادية، اليوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر 2020، وذلك للعام الثاني على التوالي، وتحت رعاية مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي.



ومن المتوقع أن تستقبل القمة هذا العام، أكثر من 20 متحدث من الخبراء وقادة الرأي بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك لمناقشة الفرص الاقتصادية في مصر ما بعد أزمة "كورونا" في عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالإقتصاد المصري ككل.



وتناقش القمة أبرز القضايا التي تتعلق بالإقتصاد المصري ومن المقرر أن تشهد عقد 3 جلسات متخصصة، أولها هي القطاع البنوك والاستثمار وذلك من خلال تسليط الضوء على دور البنوك في مساندة الاقتصاد المصري خلال أزمة كوفيد-19، وتناقش الجلسة الثانية دور القطاع العقاري الذي أثبت فعاليته كأحد أقوى القطاعات صمودًا وثباتًا خلال أزمة كورونا، بينما تستعرض الجلسة الثالثة "جلسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" مدي استعداد البنية التحتية لخطة التحول الرقمي في مصر في أعقاب أزمة كورونا، والذي بات أحد المحاور الرئيسية في خطة الحكومة المصرية.



كما ستحظى القمة بجلسة افتتاحية هامة تستعرض من خلالها الحكومة المصرية اخر التطورات في الاقتصاد المصري في قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يليها كلمة للمهندس يحيي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وستُختَتم الجلسة الافتتاحية بكلمة للأستاذ ايمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادي.

