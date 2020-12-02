البورصة تعلق العروض بالجلسة الاستكشافية على سهم "العربية للمحابس"

قررت البورصة المصرية اليوم الأربعاء ، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على الورقة المالية العربية للمحابس خلال جلسة تداول اليوم .

وحققت الشركة خلال النصف الأول صافي أرباح بلغ 127.75 ألف جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 1.11 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.



