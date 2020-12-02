البورصة تعلق العروض بالجلسة الاستكشافية على سهم "العربية للمحابس"

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:13 ص
العربية للمحابس
العربية للمحابس
نيفين سمير
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قررت البورصة المصرية اليوم الأربعاء ،  تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على الورقة المالية العربية للمحابس خلال جلسة تداول اليوم .

وحققت الشركة خلال النصف الأول صافي أرباح بلغ 127.75 ألف جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 1.11 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتراجعت المبيعات خلال النصف الأول لتصل إلى 24.31 مليون جنيه، مقارنة بـ 34.66 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2019.

ويبلغ سعر السهم في البورصة المصرية اليوم حوالي 3.9 جنيه

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