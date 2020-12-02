تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة أشبيلية في دوري أبطال أوروبا

يواجه فريق تشيلسي الإنجليزي، مضيفه أشبيلية الإسباني، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة، في دوري أبطال أوروبا.









ويبحث تشيلسي عن حسم صدارة المجموعة الخامسة، والتي يحتلها بالمشاركة مع أشبيلية، بعد أن تأهلا سوياً لدور الـ16.









ويتصدر تشيلسي وأشبيلية المجموعة، برصيد 10 نقاط، مقابل نقطة واحدة لفريقي كراسنودار ورين.









وحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن فرانك لامبارد، المدير الفني للبلوز، قد يدخل المباراة بالتشكيل التالي:









حراسة المرمى: إدواردو ميندي.

خط الدفاع: سيزار أزبليكويتا - كورت زوما - أنطونيو روديجير - بين تشيلويل.

خط الوسط: جورجينيو - ماتيو كوفاسيتش - ماسون مونت.

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - كاي هافيرتز - أوليفييه جيرو.









وسوف تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت جرينتش.









تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس HD2 ويديرها تحكيمياً الحكم البرتغالي أرتور سواريس.



