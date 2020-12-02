مسؤول فلسطيني: إسرائيل تحول أكثر من مليار دولار من أموال الضرائب إلى السلطة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:15 ص
فلسطين
فلسطين
وكالات
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قال مسؤول فلسطيني، إن إسرائيل بتحول أكثر من مليار دولار من أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

 

وفي سياق آخر، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إسرائيل بإغلاق المعابر مع فلسطين، مؤكداً على أن "حكومته سترسل طلبا إلى منظمة الأمم المتحدة؛ لمراقبة ذلك على حدود عام 1967".


وطالب "اشتية" العمال بالمبيت في أماكن عملهم وعدم التنقل اليومي بين الضفة وأراضي الـ48، وذلك لهدف منع تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

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