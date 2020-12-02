"لإثراء الفترة الإسلامية والخديوية".. متحف العاصمة يستقبل قطع أثرية نادرة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:15 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
استقبل متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الأيام القليلة الماضية عدد من القطع الأثرية النادرة؛ وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لاستكمال سيناريو العرض وافتتاح المتحف.

ومن تلك القطع سجادتين إحداهما من الصوف عليها نص كتابي باللغة الفارسية يُقرأ: "صفازاره كاشان" وتتوسطها جامة باللون الأحمر والبيج.

أما السجادة الثانية فعليها زخارف نباتية وهندسية بالألوان الكحلي والبرتقالي، يحدها من الجوانب شريطين، وساحة السجادة يتوسطها جامة مسننة ينبثق منها أشكال نباتية وهندسية. بالإضافة إلى قطع خزفية تحاكي أنماط الحياة اليومية من الزخارف والموتيفات عند المصري القديم.

وكذا تمثال نصفي من البرونز للخديوي إسماعيل.


الجدير بالذكر أن تلك القطع ستثري الجزء المخصص لعرض القاهرة الإسلامية والخديوية والحياة اليومية في هذه الحِقَب.

والجدير بالذكر ان متحف عواصم مصر يروي تاريخ العواصم المصرية عبر العصور المختلفة، حيث يتكون من قاعة رئيسية يُعرض فيها آثار لعدد من عواصم مصر القديمة والحديثة يبلغ عددها 9 عواصم هم منف، طيبة، تل العمارنة، الإسكندرية، الفسطاط، القاهرة الفاطمية، مصر الحديثة، القاهرة الخديوية، هذا بالإضافة إلى عرض مجموعة من المقتنيات المختلفة التي تمثل أنماط الحياة فى كل حقبة تاريخية خاصة بكل عاصمة على حدة مثل أدوات الزينة، وأدوات الحرب والقتال، ونظام الحكم والمكاتبات المختلفة.

اما القسم الثاني من المتحف فهو عبارة عن جناح يمثل العالم الآخر عند المصري القديم، ويتكون هذا الجزء من مقبرة توتو التي تم اكتشافها عام 2018 بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى قاعة للمومياوات والتوابيت وفتارين تحتوي على الأواني الكانوبية ومجموعة من الأبواب الوهمية ورؤوس بديلة تحاكي الطقوس الدينية فى مصر القديمة.

وسيتضمن العرض المتحفي، استخدام التكنولوجيا الحديثة حيث تم تزويد قاعات العرض بشاشات تعرض فيلم بانورامي تفاعلي "المالتى ميديا" لعرض التاريخ ، صوتا وصورة ، وعرض توضيحي لشكل كل عاصمة من العواصم المصرية القديمة موضوع العرض وطبيعة العمارة السكينة والمباني الدينية بها وأشهر معالمها، لتضيف لمسة ابداعية جديدة ، تجذب الزائرين و السائحين.

أخبار تهمك

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

منذ حوالي 7 ساعات

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الزمالك السابق يتهم حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بانحيازه للأحمر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

منذ حوالي 4 ساعات

أخر التطورات في مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

منذ ساعة و 27 دقيقة

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد السكندري

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ 43 دقيقة

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

منذ حوالي 13 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بطلها مبابي

منذ حوالي 7 ساعات

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

كشف حساب صالح جمعة مع الأهلي بعد رحيله عن القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:22 ص

حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

11:17 ص

أخر التطورات في مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

10:33 ص

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

08:15 ص

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

12:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم