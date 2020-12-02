"استعدادًا للافتتاح".. متحف عواصم مصر يستقبل مستشار الرئيس وقيادات السياحة والآثار

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:10 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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استقبل متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، يرافقه وزير الدولة للسياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ود. علي عمر رئيس اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي، ود. محمود مبروك مستشار الوزير للعرض المتحفي وأعضاء اللجنة، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، ود. منى رأفت المشرف العام على المتحف وقيادات من الوزارة.

وجاءت الزيارة للوقوف على سير الأعمال داخل المتحف، وما يتم من تجهيزات لعرض القطع الأثرية وفقا لسيناريو العرض المتحفي المخصص لها.

ومن ناحيته وجه وزير السياحة والآثار ببعض التغييرات في المحتوى الخاص بالكالتوراما ليتفق مع سيناريو العرض بالمتحف، كما وجه بتعديل أماكن عرض بعض القطع الأثر ية ليتفق مع النسق التاريخي للعرض المتحفي وإثراءه.

وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر مسبقًا لانتهاء الأعمال استعدادا للافتتاح الوشيك للمتحف.

والجدير بالذكر ان متحف عواصم مصر يروي تاريخ العواصم المصرية عبر العصور المختلفة، حيث يتكون من قاعة رئيسية يُعرض فيها آثار لعدد من عواصم مصر القديمة والحديثة يبلغ عددها 9 عواصم هم منف، طيبة، تل العمارنة، الإسكندرية، الفسطاط، القاهرة الفاطمية، مصر الحديثة، القاهرة الخديوية، هذا بالإضافة إلى عرض مجموعة من المقتنيات المختلفة التي تمثل أنماط الحياة فى كل حقبة تاريخية خاصة بكل عاصمة على حدة مثل أدوات الزينة، وأدوات الحرب والقتال، ونظام الحكم والمكاتبات المختلفة.

اما القسم الثاني من المتحف فهو عبارة عن جناح يمثل العالم الآخر عند المصري القديم، ويتكون هذا الجزء من مقبرة توتو التي تم اكتشافها عام 2018 بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى قاعة للمومياوات والتوابيت وفتارين تحتوي على الأواني الكانوبية ومجموعة من الأبواب الوهمية ورؤوس بديلة تحاكي الطقوس الدينية فى مصر القديمة.

وسيتضمن العرض المتحفي، استخدام التكنولوجيا الحديثة حيث تم تزويد قاعات العرض بشاشات تعرض فيلم بانورامي تفاعلي "المالتى ميديا" لعرض التاريخ ، صوتا وصورة ، وعرض توضيحي لشكل كل عاصمة من العواصم المصرية القديمة موضوع العرض وطبيعة العمارة السكينة والمباني الدينية بها وأشهر معالمها، لتضيف لمسة ابداعية جديدة ، تجذب الزائرين و السائحين.

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