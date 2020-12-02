أمينة خليل تُشارك في رمضان المقبل بتوقيع كريم الشناوي

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تشارك الفنانة أمينة خليل في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل جديد، تقوم بكتابته مريم نعوم، وهو من إخراج كريم الشناوى، والمسلسل يُناقش قضايا المرأة، ومن المقرر الإفصاح عن اسمه، والإعلان عن أبطال خلال الأيام المقبلة.



ويُعد هذا المسلسل هو العمل الثالث لها مع المنتج عبد الله أبو الفتوح، حيث أنها تعاونت معه من قبل في مسلسلس "ليه لأ"، و"قابيل" الذي قام ببطولته محمد ممدوح ومحمد فراج، وهو من إخراج كريم الشناوي.



وفي سياق آخر، أمينة خليل شاركت مؤخرًا في مسلسل "ليه لأ" وهو بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، ومن إخراج مريم أبوعوف..





