تراجع بورصة مسقط 0.2% في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:04 ص
نيفين سمير
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إستهلت بورصة مسقط تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع وهبط مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.2 %، عند مستوى 3638.86 نقطة، خاسرًا 7.23 نقطة ، وتأثر المؤشر بتراجع أسهم مؤشرات القطاعين الخدمات والمالي
وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية لسوق مسقط 2.41 مليون سهم، بتنفيذ 155 صفقة، بقيمة تداول 417.36 ألف ريـال.
وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 0.23 %، متأثرًا بتراجع كلية مجان بنسبة 7.87 %، وتراجع الباطنة للطاقة 5.46 %.
وانخفض مؤشر القطاع المالي 0.21 %، مع تقدم تكافل عمان على المتراجعين في تلك الأثناء بنسبة 8.16 %، وتراجع بنك ظفار 1.96 %.
وحد من تراجع القطاع المالي صدارة الخليجية للاستثمار للرابحين في ذلك التوقيت بنسبة 2.94 %.
وعلى الجانب الآخر ارتفع مؤشر القطاع الصناعة 0.08 %، بدعم حديد الجزيرة المرتفع 2.48 %.
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