تراجع بورصة مسقط 0.2% في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

إستهلت بورصة مسقط تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع وهبط مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.2 %، عند مستوى 3638.86 نقطة، خاسرًا 7.23 نقطة ، وتأثر المؤشر بتراجع أسهم مؤشرات القطاعين الخدمات والمالي

وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية لسوق مسقط 2.41 مليون سهم، بتنفيذ 155 صفقة، بقيمة تداول 417.36 ألف ريـال .





وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 0.23 %، متأثرًا بتراجع كلية مجان بنسبة 7.87 %، وتراجع الباطنة للطاقة 5.46 %.





وانخفض مؤشر القطاع المالي 0.21 %، مع تقدم تكافل عمان على المتراجعين في تلك الأثناء بنسبة 8.16 %، وتراجع بنك ظفار 1.96 %.





وحد من تراجع القطاع المالي صدارة الخليجية للاستثمار للرابحين في ذلك التوقيت بنسبة 2.94 %.





وعلى الجانب الآخر ارتفع مؤشر القطاع الصناعة 0.08 %، بدعم حديد الجزيرة المرتفع 2.48 %.







