أنا رسول الله.. القبض على "مواطن" يدعي النبوة في الشرقية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:02 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
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تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الحسينية من القبض على "مواطن" يدعي النبوة بقرية بحر البقر.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة الحسينية بلاغا باتهام مواطن يطلق على نفسه "المجتبي المهدي" مقيم بقرية بحر البقر التابعة لمركز الحسينية بإدعاء النبوة وقيامه بنشر فيديوهات وبوستات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيما أيده أناس آخرون.

وانتقلت قوة من الشرطة لمكان إقامة المتهم وألقت القبض عليه وتم التحفظ على هاتفه وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان المتهم نشر عبر حسابه فيسبوك قائلا: أنه صحابي مصر وانه رسول الله شئتم أم أبيتم.

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