ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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إستهلت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وصعد المؤشر العام بنسبة 0.35%، وارتفع أيضا مؤشر السوق الأول بنحو 0.42%، وسجل المؤشر الرئيسي نموا 0.14%، وكذلك مؤشر "رئيسي 50" بنسبة و0.32% ، وبلغت أحجام التداول الكلية بالبورصة حتى تمام الساعة 9:55 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 38 مليون سهم جاءت بتنفيذ 2230 صفقة حققت سيولة بقيمة 15.2 مليون دينار تقريبًا.


وجاء سهم "يونيكاب" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 6.52%، فيما تصدر سهم "كفيك" القائمة الحمراء مُتراجعًا بنحو 12.11% ، وحقق سهم "الكويت الوطني" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 3.84 مليون دينار مُرتفعًا 0.37%، بينما تصدر سهم "أهلي متحد - البحرين" نشاط الكميات بتداول 7.28 مليون سهم مُرتفعًا 1.26%.

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