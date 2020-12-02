الخارجية تدعو المصريين بالخارج للتصويت في جولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات النواب

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دعت وزارة الخارجية المصريين فى الخارج الذين سبق لهم التسجيل إلى الدخول على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات يومى الخميس والجمعة 3 و4 ديسمبر 2020 لطبع وملء بطاقة الاقتراع والتأكد من إرفاق كافة الوثائق والتوجه إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة، حيث تستمر بعثاتنا فى الخارج فى تلقى الخطابات الخاصة بالناخبين حتى يوم الاثنين 7 ديسمبر 2020 سعت 9 مساءً.



وجاء ذلك بمناسبة اجراء جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 خلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر 2020 للمصريين فى الخارج، وذلك على مقاعد الفردى فى دوائر 13 محافظة (القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والاسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء).



هذا، وطبقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس النواب، وبعد انتهاء جولة الإعادة للمرحلة الثانية فى الخارج يوم 7 ديسمبر 2020، يكون المصريون فى الخارج قد انتهوا من الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب 2020 من خلال التصويت البريدى فى ضوء الاجراءات الاستثنائية التى تتخذها دول العالم لمواجهة جائجة كورونا.



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أعلن مطار القاهرة الدولي أمس الثلاثاء، عن مغادرة وزير الخارجية سامح شكري، متجها إلى عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض في زيارة هناك، لترؤس لجنة التشاور السياسي بين مصر والسعودية، والتي تعقد على مستوى وزيري خارجية البلدين، علمًا بأنه قد سبق ذلك اجتماعات تنسيقية لكبار المسؤولين بمشاركة مساعدي وزيريّ الخارجية من الجانبين.



وقالت مصادر بالمطار تم انهاء اجراءات سفر شكري والوفد المرافق له علي الطائرة السعودية المتجهة الي الرياض.



وقالت وزارة الخارجية في بيان لها سوف تشهد أعمال اللجنة حوارًا مُعمقًا بين البلدين الشقيقيّن حول التحديات المتنامية، التي تشهدها المنطقة وسبل التعاطي مع التطورات المُتسارعة التي تشهدها الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام من الجانبين، وتأكيدًا على التضامن المتبادل بين مصر والسعودية في مواجهة ما يُهدد أمنهما واستقرارهما والأمن القومي العربي بشكل عام، فضلًا عن مناقشة سبل دفع أوجه التعاون الثنائي لآفاق أرحب خلال الفترة المُقبلة، وبما يعكس توجيهات القيادة السياسية في البلدين في هذا الصدد.



