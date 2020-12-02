وزير الصحة البريطاني: سيبدأ التلقيح ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:56 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستبدأ التلقيح ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلنت السلطات الصحية البريطانية، في وقت سابق، موافقتها على استخدام لقاح فايزر ضد فيروس كورونا.

 

وأفادت شبكة سكاي نيوز البريطانية، أن شركة "فايزر"، أكدت، أن لقاحها الذي تطوّره بالشراكة مع"بيونتيك" الألمانية، قد أثبت فعاليته بنسبة 95 في المئة للوقاية من فيروس كورونا.

 

 قالت شركة فايزر، إن لقاحها استوفى معايير السلامة اللازمة للحصول على موافقة السلطات الطبية للاستخدام "الطارئ"، مضيفة أنه تخطط لتقديم لقاحهما لنيل الموافقة للاستخدام الطارئ في غضون أيام، وذلك قبل مشاركته مع باقي الدول حول العالم.

 

ووفقًا لشبكة سكاي نيوز عربية، بلغ تحليل الفعالية النهائية للقاح 95 في المئة خلال 28 يوما من الجرعة الأولى، وهي نسبة أعلى من تلك التي تمّ الإعلان عنها الأسبوع الفائت والخاصة بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية الخاصة باللقاح.

 

ولفت شركة فايزر، إلى أن اللقاح سجل فعالية بنسبة 94 في المئة في الفئة العمرية التي تزيد أعمارها عن 65 عاما، ولم يتم الإبلاغ عن مخاوف جدية تتعلق بالسلامة.

 

 

 

 

 

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