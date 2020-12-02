البورصة توقف التعامل علي سهم "جهينة " أثناء الجلسة

قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على اسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية لحين ورود بيان من الشركة بشأن تشكيل مجلس الادارة مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر الإعلان









و حققت الشركة أرباحاً بلغت 231.7 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 179.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وبلغت مبيعات الشركة خلال الفترة 3.680 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.75 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2019.





وسجلت جهينة إيرادات بقيمه 1,9 مليار جنيه خلال الربع الثاني بانخفاض 5,9%، وخلال النصف الأول بلغت الإيرادات 3,7 مليار جنيه بانخفاض 1,9%، وذلك بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وما صاحبة من تأثير على مبيعات العصير والمنتجات ذات الأحجام الصغيرة.





وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 93.8 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 130.43 مليون جنيه في النصف الأول من العام الماضي.





وارتفع هامش مجمل الربح 1,8% في النصف الأول ليصل الى 32,5%، وخلال الربع الثاني ارتفع هامش مجمل الربح 2,2%، مقارنهة بنفس الفترة ليصل إلى 34,4%، وذلك نتيجة تخفيض أسعار الموردين وتحسن سعر الصرف.



