الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الأيام المقبلة (فيديو)

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا شهدنا استقرار في الاحوال الجوية على معظم انحاء الجمهورية على مدار هذا الأسبوع، لافتة إلى أن هناك انخفاض واضح في درجات الحرارة أثناء ساعات الليل، وهذا أمر طبيعي جدًا لكوننا يفصلنا أسبوعين فقط، على بدء فصل الشتاء الذي يبدأ رسميًا 21 ديسمبر المقبل.



وطالبت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر الفضائية المصرية، اليوم الأربعاء، المواطنين بارتداء ملابس شتوية أثناء الخروج ليلًا أو في الصباح الباكر، محذرة من الشبورة المائية صباحًا خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكنها غير مؤثرة على السفر وحركة المرور، مناشدة قائدي السيارات القيادة بهدوء أثناء تكون الشبورة.



وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه فيما عدا ذلك الطقس مستقر تمامًا يكون مشمس ودافئ أثناء ساعات النهار، وبارد ليلًا، لافتة إلى وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية للمواطنين، مشيرة إلى أنه هناك تحسن واستقرار تام في الأحوال الجوية اعتبارًا من الغد وحتى بداية الأسبوع المقبل.



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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الأربعاء نهارًا



- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة.



- طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.



- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على شمال سيناء، والرياح معتدلة.



- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الأربعاء ليلًا



- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.



- طقس بارد على السواحل الشمالية.



- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.



- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:



- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- السلوم- مطروح- بورسعيد- العريش- رفح).



- أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة).



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط، كما تتأثر بامتدد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

