روحاني يرفض مشروع قانون يدعو لتعزيز تخصيب اليورانيوم

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:39 ص
روحاني
روحاني
وكالات
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رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني، مشروع قانون وافق عليه البرلمان يدعو لتعليق عمليات التفتيش الدولية وتعزيز تخصيب اليورانيوم.

                                               

واعتبر روحاني، أن مشروع القانون يضر بالجهود الدبلوماسية لاستعادة الاتفاق النووي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

 

وفي وقت سابق، صوت البرلمان الإيراني بالأغلبية الساحقة على مشروع قانون "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات"، والذي يشمل رفع تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20%.

 

وذكرت وسائل إعلامية، أم القانون يشمل إعادة التصميم القديم لمفاعل "أراك" للماء الثقيل، فيما حضر الاجتماع البرلماني 232 نائب من أصل 246، وصوتوا لصالح القرار.

 

وكان رئيس البرلمان العراقي، محمد باقر قاليباف، أكد أن "مشروع قانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات، سيحد من الأعمال الإرهابية التي يشنها العدو ضد إيران".

 

ويذكر أن رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع محسن فخري زادة، قتل يوم الجمعة الماضي في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية".

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محسن فخري زادة روحاني تخصيب اليورانيوم

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