أخر التطورات في مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:33 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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جدد مسؤولو النادي الأهلي، مفاوضاتهم مع نظائرهم في صن داونز الجنوب إفريقي من أجل التعاقد مع الأورجوياني جاستون سيرينو خلال الفترة الحالية.


ويتفاوض مسؤولو الأهلي مع نظائرهم في النادي الجنوب إفريقي في الوقت الحالي، لتخفيض المقابل المادي الذي طلبه صن داونز والمقدر بـ٣ مليون دولار.

ويأمل مسؤولو الأهلي في إتمام المفاوضات وإنهاء الصفقة بنجاح قبل غلق باب الانتقالات، والحصول على خدمات سيرينو.

وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلب من إدارة النادي الأحمر التعاقد مع سيرينو لحاجة الفريق الأحمر إلى خدماته.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة تطورات جديدة في صفقة انتقال اللاعب إلى الأهلي، في ظل تمسك النادي الأحمر بضم اللاعب الأوروجوياني.

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