الهند ترغب في تنويع مصادر وارداتها من النفط

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:31 ص
الهند
الهند
الفجر الاقتصادي
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 قال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان يوم الأربعاء إن بلده يريد تنويع مصادر وارداته النفطية، وهو ما يشمل استئناف الإمدادات من إيران وفنزويلا بعد تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة.

وردا على سؤال بشأن استئناف واردات النفط من إيران وفنزويلا خلال فترة بايدن الرئاسية، قال الوزير "أرغب كمشتر في المزيد من مصادر الشراء. ينبغي أن يكون لدي المزيد من المقاصد التي أتوجه لها لشراء (النفط)".

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واردات الهند من النفط الهند

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