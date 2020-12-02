موعد مباراة تشيلسي ضد أشبيلية في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:30 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يحل تشيلسي ضيفاً على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، لمواجهة مضيفه أشبيلية، في الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة، من بطولة دوري أبطال أوروبا.


ويتنافس الفريقان على صدارة المجموعة، بعد أن تأهلا بشكل رسمي لدور الـ16، منذ الجولة الماضية.


ويحتل تشيلسي وأشبيلية المركزين الأول والثاني في المجموعة برصيد 10 نقاط، مقابل نقطة واحدة لفريقي كراسنودار الروسي ورين الفرنسي.


وسوف تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت جرينتش.


تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس HD2 ويديرها تحكيمياً الحكم البرتغالي أرتور سواريس.

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