حلا شيحة ومعز مسعود يعترفان بوجود علاقة غرامية بينهما (فيديو)

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:22 ص
حلا شيحة ومعز مسعود
حلا شيحة ومعز مسعود
هبة أحمد
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اعترفت الفنانة حلا شيحة بحبها للداعية الإسلامى معز مسعود، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت حلا شيحة مقطع من أغنية "المقاتل"، التي كان قد أهداها لها معز مسعود مؤخرًا، وعلقت عليها قائلة :"أشعر بكل كلمة فى أغنيتك، نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لى، لديك الكثير لتقدمه، لا يمكننى الانتظار لرؤية كل شىء".
 
وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة حلا شيحة الدرامية مسلسل "خيانة عهد" وهو من ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبد العزيز، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عادل سلطان، أمين جمال، بطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد سرحان، جومانا مراد.


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