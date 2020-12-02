"التنظيم والادارة" يوضح شروط اختيار الموظفين للانتقال للعاصمة الإدارية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:19 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن انتقال الموظفين والحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة حدث لا يتكرر كثيرًا في تاريخ الدولة، وهي نقطة ذهبية لانطلاق الدولة المصرية انطلاقة مختلفة.

وأضاف "الشيخ"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة تضمن عدة خطوات وإجراءات بدأت بإعداد دليل للانتقال يشتمل على كافة الجوانب المختلفة للانتقال، وبدأت بتقييم قدرات الموظفين المنتقلين، وتم عقد مجموعة من ورش العمل مع الخبراء والمتخصصين لتحديد المواصفات الواجب توافرها في الموظف المصري التي يتم اختيارهم للانتقال على أساسها.

وأشاد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتكاتف الحكومة لإنجاح عملية تقييم قدرات الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، منوهًا بأن اهم شروط اختيار الموظفين الانضباط والالتزام، والرغبة في التعلم والنمو الذاتي، وأن يكون قوى في اللغة العربية، ولديه لغة أجنبية، وأن يكون لديه جدارة في الحاسب العالي، وقدر من المعرفة العامة ومتفوق في تخصصه، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا تدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية.

وأوضح أن تدريب الموظفين بدأ منذ 3 أكتوبر الماضي وينتهي في يونيو 2021، ويتكون من 4 حزم تدريبية حول أساسيات الوظيفة العامة، لافتًا إلى أن عدد الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الجديدة 38 ألف 817 موظف، وما تم تدريبه حتى الآن 9 آلاف 977 موظف أي بنسبة 23% من عدد الموظفين المرشحين.

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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الهدف الأساسي لخطة الإصلاح الإداري التي تقوم عليها الوزارة، هو تأهيل الموظف العام، وخلق بيئة مناسبة ومواتية لإنتاجية أفضل، وهو ما ينعكس على تقديم خدمة جيدة للمواطن، مشيرة إلى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يعد فرصة ذهبية، لرسم هيكل تنظيمى وإدارى منضبط لشكل الحكومة المصرية ككل والهيئات التابعة من خلال مشروع، رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لا يعنى الانتقال المكانى فقط للوزارات والأجهزة الحكومية، ولكن أيضا الانتقال بشكل أكثر تطورا وحداثة فى الجهاز الإدارى للدولة، حيث تتضمن تلك المدن الجديدة أنظمة تكنولوجية عالية، من شأنها توفير الخدمات بشكل أسرع وأسهل للمواطن.

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