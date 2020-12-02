انتحار عامل أطلق النار على نفسه بسبب ضائقة مالية بالقليوبية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:18 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أطلق عامل الرصاص من فرد روسي على نفسه منتحرا لمروره بحالة نفسية سيئة، بعد أن عجز عن سداد مبالغ مالية كان قد اقترضها من أشخاص ولما طالبوه بردها، تخلص من حياته إلى الأبد، جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق، وأمرت بتحريز السلام المستخدم في الواقعة وفوارغ الطلقات، وبندب الطب الشرعي لمناظرة وتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، بانتحار عامل بقرية العكرشة التابعة لمركز الخانكة.

انتقل اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، وتبين من تحريات العميد خالد المحمدي رئيس مباحث الجنائية أن الجثة لشخص يدعى "ا.م.ا" 25 سنة عامل، ومقيم العكريشة أبو زعبل دائرة الخانكة، وتبين إصابته بطلق ناري بالصدر، من الجهة اليسرى، له فتحة دخول وخروج واسترواح هوائي بالرئة اليسرى، وتبين أنه أطلق النار على نفسه، أثناء تواجده بمحل سكنه، لمروره بحالة نفسية سيئة منذ فترة نتيجة لاستدانته بمبالغ مالية لعدد من الأشخاص، وعدم تمكنه من سدادها.

جرى تحرير المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة فأصدرت قرارها السابق.

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