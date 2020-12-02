صلاح عبد الله: "سنبل بعد المليون" أهم مسلسل قدمته في حياتي والحلفاوى علمني ازاي استخدم توتير"

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:14 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements



أوضح الفنان صلاح عبد الله أن مسلسل "سنبل بعد المليون" يُعد من أهم المسلسلات التي قدمها في حياته؛ بالرغم من أنه كان أول ظهور له، وأن الجملة الشهيرة التي قالها في المسلسل "على سلم الطائرة" والتي أضحكت شعب مصر، قالها عندما ذهب لطلب يد زوجته، وأنه قدم نفسه لوالدها بهذا الإفيه، مُضيفًا: "واضح إن مصر كلها ضحكت على الإفيه إلا حمايا".


وقال صلاح عبد الله أثناء استضافته في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي أنه في حياته اليومية بسيط جدًا كما يبدو على الشاشة، وأنه أب يتصف بالحنية.

وأشار صلاح عبد الله أنه يفضل أن يقال عليه ممثل أو مشخصاتي، أو مضحكاتي، مُضيفًا:"الأهم للممثل أن يكون محبوبًا، وهذا ما أشعر به عندما أقابل معجبين في الشاعر ويظهرون عن حبهم لي".

وأكد صلاح عبد الله أنه تعرض للكثير من الشتائم على السوشيال ميديا، بسبب اراءه، ولاسيما بعد 2011، حتى أنه قام بعمل فيديو ألقى فيه شعر عن حبه لمصر، وهذا الفيديو انتشر بشكل واسع كوسيلة منه للرد على كل الذين قاموا بتوجيه السباب له، مُشيرًا إلى أنه في البداية كان يستخدم فيس بوك فقط، لكن نبيل الحلفاوي هو من عرفه على كيفية استخدام تويتر، وهو أيضًا من علمه على كيفية الرد على الألفاظ الخارجة.








أخبار تهمك

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد السكندري

منذ حوالي 9 ساعات

إنتر يبقي على أماله في التأهل الأوروبي وريال مدريد في مأزق

منذ ساعة و نصف

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك السابق يتهم حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بانحيازه للأحمر

منذ حوالي 6 ساعات

أخر التطورات في مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

منذ ثلث ساعة

صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بطلها مبابي

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يستقر على صفقة برشلونة المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من الزمالك بعد توديع كأس مصر

منذ حوالي 13 ساعة

كشف حساب صالح جمعة مع الأهلي بعد رحيله عن القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعتين

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ حوالي 10 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يُفاجيء الخطيب بهذا الطلب

منذ حوالي 12 ساعة

تقارير أولية.. إصابة نجم الزمالك بالرابط الصليبي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتحرك لخطف فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:15 ص

عاجل.. حريق ضخم في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

12:47 ص

صدمة كبرى لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي وبن شرقي

05:01 ص

أخر التطورات في مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

10:33 ص

كشف حساب صالح جمعة مع الأهلي بعد رحيله عن القلعة الحمراء

09:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم