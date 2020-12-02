صلاح عبد الله: "سنبل بعد المليون" أهم مسلسل قدمته في حياتي والحلفاوى علمني ازاي استخدم توتير"

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أوضح الفنان صلاح عبد الله أن مسلسل "سنبل بعد المليون" يُعد من أهم المسلسلات التي قدمها في حياته؛ بالرغم من أنه كان أول ظهور له، وأن الجملة الشهيرة التي قالها في المسلسل "على سلم الطائرة" والتي أضحكت شعب مصر، قالها عندما ذهب لطلب يد زوجته، وأنه قدم نفسه لوالدها بهذا الإفيه، مُضيفًا: "واضح إن مصر كلها ضحكت على الإفيه إلا حمايا".





وقال صلاح عبد الله أثناء استضافته في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي أنه في حياته اليومية بسيط جدًا كما يبدو على الشاشة، وأنه أب يتصف بالحنية.



وأشار صلاح عبد الله أنه يفضل أن يقال عليه ممثل أو مشخصاتي، أو مضحكاتي، مُضيفًا:"الأهم للممثل أن يكون محبوبًا، وهذا ما أشعر به عندما أقابل معجبين في الشاعر ويظهرون عن حبهم لي".



وأكد صلاح عبد الله أنه تعرض للكثير من الشتائم على السوشيال ميديا، بسبب اراءه، ولاسيما بعد 2011، حتى أنه قام بعمل فيديو ألقى فيه شعر عن حبه لمصر، وهذا الفيديو انتشر بشكل واسع كوسيلة منه للرد على كل الذين قاموا بتوجيه السباب له، مُشيرًا إلى أنه في البداية كان يستخدم فيس بوك فقط، لكن نبيل الحلفاوي هو من عرفه على كيفية استخدام تويتر، وهو أيضًا من علمه على كيفية الرد على الألفاظ الخارجة.

















